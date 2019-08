Il futuro di Gonzalo Higuain resta tutto da definire. L'accordo di massima tra la Juventus e la Roma per il trasferimento in giallorosso già esiste, ma il Pipita non si è convinto dell'operazione, nemmeno dopo l'assalto bianconero a Romelu Lukaku, nello scambio con il Manchester United per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Roma, nel caso in cui saltasse l'affare Higuain, è pronta a trattenere Edin Dzeko per un'altra stagione, fino alla scadenza del suo contratto il 30 giugno del 2020.