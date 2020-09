Stephan El Shaarawy è pronto a tornare in Italia. Il Faraone vuole rientrare e spera in un contatto con un club italiano: il sogno è la Roma, che vorrebbe regalargli la possibilità di essere chiamato da Mancini per l'Europeo 2021. Anche la Juve, però, si è informata. Paratici nelle ultime settimane il dirigente juventino ha chiesto di essere aggiornato sui movimenti del giocatore mentre la Roma, che è la squadra dove El Shaarawy tornerebbe volentieri, ha spiegato di essere al completo in attacco, nonostante l’infortunio grave di Zaniolo, ma di considerare la proposta allettante in caso di partenza di uno o due giocatori offensivi. Lo scrive il Corriere dello Sport.