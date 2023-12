Non solo la Juve, anche la Roma attende di capire la condizione di alcuni giocatori in vista del big match all'Allianz Stadium. I riflettori in particolare sono rivolti su Paulo Dybala, il grande ex della gara. Il numero 21 giallorosso non ha alcuna intenzione di saltare la sfida contro il suo passato e sta aumentando i carichi di lavoro per strappare almeno una convocazione per il match contro la Vecchia Signora. Difficile, comunque, che l’ex Juve possa scendere in campo dal 1'. Più probabile, invece, che Josè Mourinho lo porti in panchina.Una maglia da titolare, riferisce calciomercato.com, può andare a Belotti (già schierato contro il Napoli) o, in alternativa, ad Azmoun, a meno che non si scelga uno schieramento leggermente meno offensivo, con l’inserimento di Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle del numero 90 belga.