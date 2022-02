Una partita povera di emozioni si accende solo nel finale all'Olimpico: la Roma viene bloccata sullo 0-0 dal Genoa e perde così l'occasione di avvicinarsi alla Juventus in classifica. Ma i giallorossi hanno anche assaporato per qualche minuto la vittoria: era stato Zaniolo - l'uomo più discusso della settimana - a segnare il gol della vittoria. Richiamato dal Var, però, l'arbitro Abisso ha annullato la rete per un precedente fallo in attacco di Abraham. In un finale nervoso, Zaniolo è stato anche espulso. Secondo pareggio consecutivo per il Genoa di Blessin, che raccoglie un punto molto importante in ottica salvezza.