Nella stessa settimana in cui sul campo ha perso in Conference League addirittura per 6-1 in Norvegia contro il Bodo Glimt, con mister Mourinho a lamentarsi della scarsa qualità delle sue riserve, la Roma fa registrare una perdita di bilancio pari aSi tratta di un miglioramento per la società dei Friedkin, bisogna sottolineare, rispetto al rosso di 204 milioni dell'annata precedente. A questo punto si rende necessario l'aumento di capitale, che arriverà entro il 31 dicembre 2022 e ammonterà a 460 milioni.