Il capitano dellaElisaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus Women. Queste le sue parole:"Siamo prime in classifica ma queste sono partite particolari, sono finali, la classifica conta poco. Conta ciò che faremo in campo domani, l'approccio e nulla, cercheremo di dare il massimo ma sappiamo che di fronte avremo una squadra forte"."La sconfitta a Ferrara è stata dura. Per me è ancora una ferita aperta. Sicuramente un po' ci penso, ormai è passato e domani ci giochiamo un nuovo trofeo, è un altro giorno un'altra finale e vedremo come andrà"."Noi e Juventus siamo le squadre che si affrontano di più. Ci sfidiamo spesso, in partite importanti. C'è la voglia di batterle e superarle perché sono state le più forti, è normale"."Abbiamo cercato di fare questa settimana in serenità. Anche noi ora siamo una grande squadra, la affronteremo con grande attenzione. La forza della Juve è che anche con una mezza occasione ti fanno gol. Sono forti, ciniche. Dobbiamo fare attenzione, curare ogni particolare, ogni dettaglio e concedere il meno possibile"."Siamo cresciute molto, devo dire che questo anno come ha detto il mister abbiamo più esperienza e stiamo imparando a gestire i momenti. In questa squadra vedo il fatto che si lotta fino all'ultimo, si combatte, si cerca di riprendere la partita quando si va sotto. Siamo più consapevoli, stiamo lavorando tanto ma credo che ci siamo, i dettagli faranno la differenza e forse anche un pizzico di fortuna"."Dobbiamo rimanere tranquille, giocare come sappiamo. Non è semplice, loro sono quadrate, forti ed esperte. Abbiamo di fronte una squadra difficile, che lascia pochi spazi. Spero che domani non ci sia bisogno di ribaltare una partita. Alle mie compagne dico di rimanere calme, tranquille e giocare come sappiamo, poi vedremo come andrà".