Il capitano dellafemminile Elisaha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro la. Ecco il suo commento: "Sicuramente giocare 48 ore dopo una gara così importante non è semplice, ma non voglio alibi. Oggi avevamo ripreso in mano la partita e abbiamo sbagliato soprattutto sulle seconde palle. Quando non si prendono le seconde palle è sintomo di mancanza di fame e di cattiveria, forse ci è mancato quello... è un peccato perchè nel secondo tempo avevamo preso il campo, stavamo giocando bene, ma poi vince chi la mette dentro. Abbiamo giocato entrambe a viso aperto, è stata una bella partita. Magari potevamo gestire meglio alcune situazioni, potevamo prendere meno gol, quello è stato l'errore più grande. Il pubblico è stato la cosa più bella, non dobbiamo dimenticarci che siamo ancora a +3 e c'è un campionato lunghissimo davanti. Dobbiamo metterci in testa che siamo ancora prime, voglio ringraziare questo tifo stupendo, una cornice meravigliosa per il calcio femminile".