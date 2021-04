Alla fine? Arriva un pari tra Roma e Atalanta: è 1-1 all'Olimpico, al gol di Malinovskyi, risponde la bordata da fuori di Bryan Cristante, con i giallorossi che stavolta non cedono il passo a una big. Come cambia la classifica? La Dea si conferma al terzo posto, a pari punti con la Juventus (65) ma avanti per gli scontri diretti. Il Napoli, impegnato questa sera con la Lazio, è invece a 60, con la Lazio a 58 con il match contro il Torino ancora da recuperare. Insomma, è una lotta Champions senza esclusioni di colpi. E la notizia è proprio lo stop dell'Atalanta: dopo la vittoria con la Juventus nello scorso weekend, stavolta non le riesce la 'doppietta'.