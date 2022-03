Sconfitta dolorosissima per l'Atalanta, ma vittoria incredibilmente importante per la Roma: all'Olimpico è 1-0, a decidere è Tammy Abraham, al tredicesimo sigillo in Serie A TIM.



I giallorossi raggiungono la Dea al quinto posto (resta il match da recuperare per Gasperini), a quota 47 punti. E la Juve domani può allungare il divario dal quarto posto...