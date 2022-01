Maitland-Niles è (quasi) un giocatore della Roma. L’esterno inglese ha parlato col tecnico Arteta ottenendo il via libera dall’Arsenal. Nelle prossime ore - secondo quanto riferito da Calciomercato.com - sosterrà le visite mediche. I giallorossi verseranno nelle casse dei Gunners 1 milioni di euro per il prestito, da valutare invece la cifra per un eventuale riscatto. Il giocatore arriva come vice Karsdorp, potrebbe essere a disposizione domenica 9 gennaio per la sfida dell'Olimpico contro la Juventus.