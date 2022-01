Nuovo caso di Covid nella: ora il totale dei giocatori contagiati sale a tre. La positività è emersa a seguito dei tamponi molecolari fatti nella giornata di ieri. Il club fa sapere che il calciatore - vaccinato - sta bene ed è in isolamento, la sua identità al momento non è nota. Secondo il Corriere dello Sport si tratterebbe del portiere. Le autorità sanitarie sono state già avvisate. Difficile che il giocatore possa essere a disposizione diper lo scontro diretto in programma domenica 9 gennaio all'Olimpico.