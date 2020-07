Nicolò Zaniolo sarà costretto a saltare la sfida da ex contro l'Inter in programma domani all'Olimpico alle 21.45. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista della Roma non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la gara a causa di un problema fisico al polpaccio. Nello specifico un risentimento muscolare già confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto in queste ore il giocatore. Seguiranno aggiornamenti sui tempi di recupero del giocatore, rientrato in gruppo proprio a inizio luglio dopo l'intervento al crociato.