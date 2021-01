Incroci di mercato. Veri e propri. Perché nell'hotel dove il direttore generale della Roma Pinto ha incontrato i dirigenti dell'Inter per portare avanti la trattativa per lo scambio Dzeko-Sanchez, c'era anche Massimiliano Allegri, l'ex allenatore della Juventus indicato come uno dei principali candidati alla panchina giallorossa in caso di esonero di Paulo Fonseca.