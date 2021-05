Al tracollo contro il Manchester United in Europa League ha fatto seguito anche quello in campionato, contro la Sampdoria. La Roma non riesce a rialzarsi e pensa sempre di più al futuro, dove non ci sarà Paulo Fonseca. Il candidato principale è Maurizio Sarri, tanto che, come riporta Calciomercato.com, Tiago Pinto avrebbe fissato per questa settimana un appuntamento con Fali Ramadani, procuratore del tecnico ex Juventus. Fumata bianca non scontata, ma il tavolo di lavoro è favorevole.