La Juventus sta provando a cedere Gonzalo Higuain alla Roma in questo caldissimo mercato estivo. Il Pipita, però, fa muro e vuole restare in bianconero. Per convincerlo, dopo aver parlato con il tecnico Paulo Fonseca, i giallorossi sono pronti ad alzare l'offerta: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, è pronto un contratto quadriennale da 5 milioni di euro a stagione, circa 500.000 euro in più all'anno rispetto alla proposta iniziale. Intanto, l'accordo con i bianconeri è già pronto.