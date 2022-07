Già nella giornata di ieri si era parlato di lui come di un "separato in casa". E le prime sensazioni dal ritiro dellalo confermano. Come raccontato da Calciomercato.com, questa mattina Nicolòsi è presentato al raduno giallorosso a, ma a differenza dei suoi compagni di squadra non si è fermato con i tifosi per scattare foto e autografi, nonostante gli occhi fossero tutti su di lui. Il fantasista classe 1999, infatti, si "sente già bianconero", e tutto fa pensare che il suo passaggio allasia davvero questione di poco tempo.