Non solo la panchina della Juventus: sono ore caldissime anche in casa Roma, in attesa del prossimo allenatore. Come riporta Sky Sport, i dirigenti giallorossi hanno avuto oggi un incontro a Madrid con Paulo Fonseca, attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk: un colloquio nel quale è stata raggiunta un'intesa su un contratto triennale. L'entourage dell'allenatore proverà adesso a far valere con il club ucraino il gentlemen agreement per liberarlo senza il pagamento della clausola di 5 milioni di euro. Fonseca si avvicina alla Roma, il dopo-Ranieri parla portoghese.