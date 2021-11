L'attaccante della Roma, Tammy Abraham, intervistato dal Telegraph ha parlato del suo impatto con il campionato italiano: "Non credevo che il campionato italiano fosse così complicato, qui conta molto la difesa. In Inghilterra si è abituati ad attaccare, qui invece devo imparare a come fare per rompere le difese avversarie. Fa parte della crescita di un attaccante, e quello che ha fatto Lukaku o altri giocatori che hanno lasciato l'Inghilterra per poi tornare lo dimostrano. Si tratta di migliorare me stesso".