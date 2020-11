Ora lo si può dire ufficialmente: Rolando Mandragora è finalmente tornato in campo. Al 67' della sfida tra Udinese e Genoa Gotti ha messo in campo il centrocampista dopo 5 mesi di assenza dal rettangolo di gioco. Mandragora, quindi, ha recuperato dopo la rottura del legamento crociato che ne ha interrotto il percorso di crescita. Il calciatore si trova in questo momento in prestito alla società friulana ma il suo cartellino appartiene sempre alla Juventus che ha dimostrato di credere nelle potenzialità del calciatore. Questa stagione sarà per lui fondamentale, per recuperare la forma fisica, il contatto con il campo e sperare in un ritorno da protagonista alla casa madre.