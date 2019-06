Rogerio può tornare al Sassuolo a titolo definitivo. Il terzino brasiliano è rientrato alla Juve dopo due anni di prestito con il club neroverde dove però può torarnare a titolo definitivo. I due club stanno parlando di diversi nomi in queste settimane: Demiral si trasferirà in bianconero per 15 milioni di euro e per la stessa cifra Paratici spera di piazzare il laterale che tornerà alla Juve ma solo formalmente. Di fatto alla Continassa hanno già avviato i contatti per cedere Rogerio a titolo definitivo.