Resterà al Sassuolo il giovane difensore Rogerio: il club neroverde l’ha appena riscattato dalla Juventus (pagando circa 6 milioni di euro) dopo due stagioni di buon livello disputate al Mapei Stadium. Il ragazzo, che ha indossato la maglia bianconera solo a livello di Primavera nella stagione 2016/17, non dovrà dunque far spostare dall’Emilia la bella fidanzata Francielle Oliveira, che lì pare essersi ambientata molto bene. I due fanno coppia fissa da quattro anni e mezzo, e sembrano fare davvero sul serio: in questi giorni Francielle sta trascorrendo le vacanze con la famiglia di lui, in Brasile. Possibile che si avvicinino le nozze?