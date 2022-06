In un'intervista rilasciata ai microfoni di Mundosportivo, il terzino del Sassuolo Rogerio, è tornato a parlare anche delle vittorie ottenute nella stagione appena conclusa contro Inter, Juve e Milan.



'Giocare in prima squadra e competere con grandi club come Milan, Inter, Juventus e Napoli è una grande sfida. Il Sassuolo è riuscito a dimostrare la forza che ha sia nel campionato italiano che in Coppa Italia, dove siamo arrivati ​​ai quarti di finale'.