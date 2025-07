Rodrygo lascia il Real Madrid? Dove può andare

AFP via Getty Images

Il futuro dialè sempre più in bilico. L’esterno offensivo brasiliano, classe 2001, si trova ai margini del progetto tecnico dopo l’arrivo del giovane talento Mastantuono e l’esplosione del canterano Gonzalo Garcia. Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di un possibile addio e, secondo quanto riportato da TyC Sports, a sorpresa si sarebbe inserito anche il Barcellona.Il club catalano avrebbe già sondato il terreno tramite intermediari per verificare la disponibilità del giocatore, alimentando l’ipotesi di uno scambio clamoroso tra le due rivali storiche della Liga. Ad oggi non ci sono stati contatti ufficiali tra le società, ma da entrambe le parti filtra la disponibilità a trattare qualora Rodrygo spingesse per l’addio.

Rodrygo Juve, ci sono chance?

Il brasiliano ha già rifiutato la corte dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, preferendo restare in Europa. Su di lui restano vigili Arsenal, Chelsea e Manchester City, pronte a inserirsi.Qualora si concretizzasse un trasferimento al Barcellona, sarebbe l’ennesimo capitolo nella lunga storia di “sgarbi” di mercato tra i due colossi spagnoli, rendendo ancora più caldo il prossimo Clasico dentro e fuori dal campo.Viste le possibilità di una partenza di Rodrygo dal Real Madrid c'è chi fantastica e accosta il calciatore alla Juventus. Al momento, nessuna pista e costi eccessivi per i margini di manovra del club bianconero.