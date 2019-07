Your browser does not support iframes.

Intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio24, Rocco Siffredi ha parlato di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, senza usare mezzi termini: "Wanda Nara è la numero uno in assoluto. Grande f..a, molto molto divertente. Sessualmente deve essere una bomba, deve essere pazzesca, si. Ma si vede, comunque, traspare, è una pornostar nata".



PORNOSTAR - Parole a cui ha aggiunto: “Le vere pornostar sono le segretarie. Perché la vera pornostar è stanca, è abituata, svogliata. E’ raro trovare una che si diverta, che unisca l’utile al dilettevole. Siamo in pochi. Smontiamo il mito della pornostar. Ho lavorato tanto e sicuramente mi sono fatto più attrici che gente comune, però ho sempre avuto il bisogno come si dice in americano di ‘clean the pipes’, pulire il canale. Sì, perché gli orgasmi sul set porno partono da sotto i testicoli. Gli orgasmi da casa partono dallo stomaco, sono quelli che ti svuotano. Non è una teoria, è la verità”.