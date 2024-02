ROCCO COMMISSO SUL MERCATO

Il presidente della Fiorentina Roccoha parlato ai canali ufficiali della società viola. Queste le sue parole sul mercato e sulle richieste:"Senza le plusvalenze i ricavi del 2023 sono stati di 146 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato della storia della Fiorentina. E anche nel 2024 abbiamo numeri importanti. Chi dice che non voglio spendere è un pazzo. A giugno 2024 avrò speso oltre 750 milioni di euro, secondo le stime. Si capisce che le proprietà prima di me non sono mai arrivate a questi numeri., ma non per questo devo spendere cifre fuori mercato.