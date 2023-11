Durante la trasmissione Open Var su Dazn, il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha commentato l'episodio Darmian-Chiesa in Juve-Inter: "Questo per me non è sicuramente un fallo, soprattutto per la tipologia di linea d’intervento che aveva posto l’arbitro Guida in questa gara, peraltro assolutamente corretta. Lui ha fatto un ottima gara, perché sappiamo tutti che tipo di partita è Juventus-Inter. Io ho avuto il piacere di farla diverse volte ed è una partita molto complessa. Le due squadre in questo caso hanno però affrontato il match in maniera molto corretta perché per l’arbitro è stato così più semplice dirigere in quel modo".