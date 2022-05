Al termine di un evento dell'AIA, l'ex arbitro della Serie A Gianluca Rocchi, è tornato a parlare dell'episodio che è costato il cartellino rosso a Medel nella sfida contro la Juve, sostenendo come e perchè abbia sbagliato l'ex Inter.



'A me è dispiaciuto da morire fermare un ragazzo che ha fatto una delle stagioni migliori. Perché anche se un ragazzo ti fa arrabbiare e sei frustrato per una decisione presa, non puoi perdere mai il controllo. Gli ho detto che lui ha pagato molto più di Medel e mi è dispiaciuto molto, non si può perdere il controllo soprattutto durante una revisione, che è il momento in cui tutti guardano gli arbitri'.