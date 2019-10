Una prestazione top, da arbitro di grandissimo livello tanto che La Gazzetta dello Sport lo definisce "il miglior arbitro in Europa". Il fischietto di Firenze non ha sbagliato praticamente niente a San Siro e porta a casa voti altissimi in pagella. Il più alto è proprio quello della RoseaPiù sull'intervento di Brozovic su Bentancur che non Bonucci su Lukaku. Per Tuttosport la prestazione è stata sufficiente: "Decisioni nodali tutte corrette al limite disequilibrata la gestione dei cartellini". QUI LA MOVIOLA DE ILBIANCONERO.COM