Intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è tornato anche sul rigore non concesso alla Juve contro il Genoa allo Stadio Marassi. Ecco la sua spiegazione: "Ottima revisione in Genoa-Juve sul rigore prima dato e poi tolto. Qui non penalizziamo nessuno. Ottimo lavoro del Var che ha consigliato la revisione dopo aver cercato l'inquadratura migliore, questo si deve fare. Nella grande maggioranza dei casi questo riesce e nella maggioranza dei casi è una decisione corretta".