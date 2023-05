A Bergamo infatti, non erano 200 le persone che si sono rese protagoniste di quei deplorevoli cori razzisti come avvenuto a Torino durante Juve-Inter. Erano qualche migliaia, ovvero un'intera curva, che dopo l'interruzione della partita, ha continuato a insultare Vlahovic.E se Massa (l'arbitro di Juve-Inter), non accorgendosi di quanto stesse succedendo, ha ammonito Lukaku, sbagliando, a posteriori, come ha affermato il designatore arbitrale,quando era chiaro a tutti che il giocatore fosse vittima di cori razzisti."Vlahovic deve aiutarmi, Doveri lo ha rincorso per evitare di andare sotto la curva", e ancora, "se diventi provocatore è un problema". E cosa avrebbe fatto l'attaccante della Juve per provocare? Dopo minuti in cui è stato bersagliato da cori razzisti,chiedendo a Chiesa di spostarsi da sotto il settore dei tifosi atalantini. Si, è messo il dito sulla bocca.Invece di complimentarsi con Vlahovic per essere riuscito a controllarsi, in una situazione di adrenalina e tensione come quella, si prende del provocatore.. Almeno questo, Rocchi.