L'inchiesta condotta dalla trasmissione Le Iene, accompagnata da una denuncia anonima di un arbitro attualmente in servizio, ha suscitato una forte reazione da parte dell'Aia (Associazione Italiana Arbitri). La situazione non poteva passare inosservata., ultimamente al centro di controversie, ha tenuto mercoledì una riunione per consolidare l'unità tra gli arbitri attivi ogni fine settimana: "Non dividersi, mostrate coraggio - avrebbe detto il designatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport -. Non retrocedo di un millimetro, fatelo anche voi".