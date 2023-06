Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha parlato a Radio Anch'io Sport della comunicazione degli arbitri: "L'obiettivo è farne con più frequenza. Il presidente AIA Pacifici è d'accordo con me: quando abbiamo modo di spiegare un episodio, abbiamo sicuramente risolto tutti i problemi. Sulle interviste post-partita non trovo corretto farlo fare agli arbitri, non perché non ne siano in grado, ma l'adrenalina è ancora alta, non c'è neanche grande voglia di ascoltare il motivo per cui un arbitro ha commesso o meno un errore. L'unica risposta che si vorrebbe sentire è 'sì, ho sbagliato"."Non esiste alcun problema Mourinho, né personale né di gruppo. Noi rispettiamo tutti alla stessa maniera. Quello che chiederemo a tutti gli allenatori sono comportamenti corretti in panchina. "