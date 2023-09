Sono passate solo tre giornate di campionato ma le polemiche arbitrali sono già state protagoniste in Serie A. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro a LissoneDue ore a vedere video, confrontandosi sulle linee generali ma anche soffermandosi su alcuni episodi di questo inizio di campionato.Rocchi ha chiesto ai tecnici di collaborare al massimo perché c'è il rischio altrimenti di "perdere" alcuni dei ragazzi, mentre dall'altra parte, gli allenatori si sono soffermati su un tema:, che prenda la propria strada senza attendere il chek o il Var", la richiesta fatta al designatore arbitrale.Sono stati mostrate poi le situazioni che hanno già fatto discutere. Dal rigore Iling jr-Ndoye, in cui tutti sono stati concordi sull'errore, fino ai colpi di mano in area, tra cui quello sempre in Juve-Bologna, con protagonista Lucumì. Proprio su questo tema, riferisce la Gazzetta dello Sport, pare che Massimiliano Allegri abbia avanzato una disamina basata sul fatto che il colpo di mano dev'essere proprio "volontario" per decretarne la punibilità e che certi atteggiamenti degli arti sono consoni alla dinamica del gioco.