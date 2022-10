Gianluca, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Radio Rai: "Ferrieri Caputi? Ripartirei dalle parole di Dionisi che parla di normalità. Ha fatto bene come spero faranno a breve altri ragazzi che faranno il loro esordio. Adessi partirà per l’India per un Torneo con l’U17. Poi il suo ritorno in Serie A dovrà riguadagnarsela visto che ci sono tanti bravi arbitri che meritano di salire, ma dovesse continuare come ieri la rivedremo presto. Se per vedere giocatori e allenatori tranquilli serve un arbitro donna, nella prossima giornata ne mando dieci (ride n.d.r.). A parte gli scherzi credo non sarà così"."La rimessa laterale non può essere materia di Var. Dovevamo essere più attenti che è stata una sbavatura, ma oltre a questo le prestazioni dei ragazzi sono state positive. Rigori? Quelli di Lecce e Cremonese sono chiari e andavano dati, giusto anche togliere quello di Genova. Lì bene il Var che ha fatto correggere".