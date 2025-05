Rocchi: 'Gli arbitri unica categoria che mette in piazza gli errori'

Getty Images

Anche l'ex arbitroè intervenuto quest'oggi alla presentazione del Memorial Niccolò Galli a Firenze (dove si è visto anche Alessandro Del Piero ), ricevendo un premio alla carriera. L'attuale designatore dei direttori di gara ha poi rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal palco: “Mi sono emozionato a rivedere cosa facevo in campo, sono sensazioni che un po’ mi mancano, il mio è stato un percorso bellissimo, durato oltre 17 anni. Sono stato fortunato, non è facile rimanere a un livello così alto per tanto tempo”.

Le parole di Gianluca Rocchi

- “Credo che la serenità uno debba esprimerla quando fai il massimo, poi non dipende più da te. E io cerco sempre di fare il massimo”.- “Non do giudizi, anche perché ancora deve finire il campionato, ma non sono abituato a farlo, non è il mio compito, quello spetta a voi. L’obiettivo è fare bene, siamo l’unica categoria che mette in piazza gli errori. Ci tenevo a venire qua, poi tornerò a Milano per registrare Open VAR nel pomeriggio a DAZN. Non so quante categorie siano cosi aperte ad accettare e ammettere gli errori, noi sembra che sia dovuto farlo…”.- “Lo sport è cultura, l’arbitraggio lo è ancora di più, ma bisognerebbe che lo rispettassero come tale. Mi rendo conto che non è semplice convincere una famiglia e un ragazzo a fare un’attività bellissima, ma dove ci sono situazioni IN CUI siamo 10-20 contro uno. Alcune scene sono agghiaccianti”.