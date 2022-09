Gianluca, designatore arbitrale di Serie A, ha parlato al Social Football Summit di Roma: "È complesso, chi sta in campo e chi sta fuori deve avere una preparazione comunicativa adeguata. Stiamo migliorando tantissimo, anche rispetto all'anno scorso, ma ci vuole ancora tempo. Da parte degli arbitri c'è apertura totale,Il problema di trasmettere live è che non c'è un filtro, quello che avviene in campo lo sentirebbe il mondo intero"."Perché nel rugby è possibile? C'è un'altra cultura di come lavora l'arbitro, c'è meno stress con un sistema diverso. Gli arbitri italiani stanno lavorando molto per andare verso una comunicazione che sia ascoltabile da tutti, ma stiamo facendo un percorso di crescita. Oggi non potrei mandare un audio live, perché il livello non è ancora adeguato, ma stiamo lavorando tantissimo. Stiamo facendo un lavoro di formazione enorme, in alcuni casi frenarsi non è semplice perché rischi di limitare la tua spontaneità e diventerebbe un problema al contrario.Poi servirà comunque un'autorizzazione generale della Fifa, non possiamo fare come ci pare. L'importante sarà farsi trovare pronti quando sarà il momento".