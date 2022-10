Scusa @pisto_gol secondo te come mai a Genova la var non è intervenuta ad annullare il gol del Monza convalidato dall’arbitro come invece ha fatto per Juventus-Salernitana?? pic.twitter.com/aiJtpDvpUq — Ginko (@Giancar51891215) October 3, 2022

Chissà cosa diranno a questo giro Gianlucae Gabriele. Forse ripeteranno di darsi una calmata e non gridare allo scandalo, perché le immagini non c'erano e ilnon va crocifisso? O forse si limiteranno a tacere, non potendo ammettere che le cose non sono andate come dovevano? Chissà, resta il fatto che la differenza tra quanto accaduto negli ultimi istanti di- sì, l'episodio "strumentalizzato", secondo i due sopra citati - e l'azione che ieri ha portato al gol di Gianlucainè evidente a tutti.Perché questa seconda rete è stata convalidata, senza l'intervento del Var, nonostante la presenza di un giocatore palesemente in fuorigioco a ostacolare il portiere blucerchiato, mentre quella di Arekè stata annullata, malgrado la posizione di Leonardonon creasse "fastidi" a nessuno?Il dubbio sorge, tanto più perché la tecnologia ha rubato due punti alla Juve, due punti la cui assenza potrebbe pesare eccome sulla classifica con il passare dei mesi. Riproponiamo la domanda, cosa diranno Rocchi e Gravina? Aspettiamo, siamo curiosi di sentirli.