Il mondo arbitrale è pronto alla rivoluzione. Dopo l'elezione di Alfredo Trentalange come successore di Marcello Nicchi alla presidenza dell'AIA, cambierà anche il ruolo del designatore della CAN: dopo 4 anni, Nicola Rizzoli è pronto a dire addio. Al suo posto Gianluca Rocchi, che diventerà designatore unico di arbitri e Var.



Una decisione filtrata questa mattina che già ha scatenato molte reazioni, da una parte e dall'altra. Gli antijuventini, ovviamente, hanno colto l'occasione per tacciare la Juventus delle "solite ruberie" e di aver operato un nuovo cambio a "palazzo". E qualche tifoso bianconero non ci sta. Del resto, non ci si immaginava certo altri commenti...



Eccoli nella nostra gallery.