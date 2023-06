Il designatore Gianluca, intervenuto a Radio anch’io sport, ha riaccolto Rudi Garcia in Serie A ed è tornato sugli episodi di Juve-Roma 3-2 del 2014, partita da lui arbitrata e di cui è celebre il gesto del violino dell’ex tecnico dei giallorossi. Le sue parole:“Se avessi avuto la tecnologia disponibile oggi probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il violino di Garcia, perché avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi. E' una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, altrimenti oggi parleremmo di un'altra storia”.