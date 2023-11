La dodicesima giornata di Serie A è stata protagonista disu Dazn, che ha condiviso le conversazioni tra arbitro e sala Var in merito a situazioni controverse verificatesi in alcune partite del campionato italiano. Uno dei momenti salienti è stato il pareggio 2-2 tra Lecce e Milan il 11 novembre, con minuti di recupero intensi. Al 93°, Giroud è stato espulso per proteste dall'arbitro Abisso, e al 94°, il gol di Piccoli è stato annullato per un pestone su Thiaw grazie alla segnalazione di Guida al Var.Rocchi ha anche discusso della prestazione dinell'incontro, affermando: "Guida ha fatto un'ottima prestazione, aiutato dai calciatori che hanno giocato con lo spirito giusto. Si tratta di una partita storicamente complessa, ma le due squadre si sono affrontate lealmente facilitando il compito del direttore di gara. Il contatto fra Darmian e Chiesa prima del gol dell'1-1 dell'Inter per noi non è fallo".