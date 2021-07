Come si potrebbe rimpiazzare Cristiano Ronaldo qualora dovesse lasciare la Juventus? Praticamente impossibile sostituirlo a dovere, sostiene Christian Rocca, giornalista de Linkiesta che è stato ospite del nostro appuntamento di lunedì con L'Osservatorio Romano.Rocca, in collegamento coi "padroni di casa" Antonio Romano e Marcello Chirico, ha spiegato punto per punto, giocatore per giocatore, ipotesi per ipotesi, perché sarebbe assurdo privarsi di CR7. Con una particolare attenzione all'analisi della situazione legata a Paulo Dybala.