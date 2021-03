Notizie che non c'entrano nulla con la Juventus, e in fondo neanche con il calcio. Ma fatti gravissimi che riguardano un calciatore, che contro la Juve ha pure giocato e segnato. Si tratta del brasiliano Robinho, che ha potuto conoscere le motivazioni della Corte d'Appello di Milano per la conferma della sua condanna a 9 anni di carcere per stupro (reato per cui è stato condannato insieme all'amico Ricardo Falco). Tra le altre cose, il brasiliano e i suoi complici hanno mostrato particolare "disprezzo verso la vittima, brutalmente umiliata", e fin da subito hanno "cercato di sviare le indagini offrendo agli inquirenti una versione dei fatti falsa e previamente concordata".