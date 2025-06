Roberto Mancini torna a parlare di Juventus: cosa ha detto

un' ora fa



Le parole di Roberto Mancini a Sky:



JUVE – "Sì, ho visto qualche partita, i gruppi sono stati semplici anche se hanno avuto qualche difficoltà. È normale perché venivano da una stagione faticosa. All’inizio non è mai semplice. Secondo me è una bella competizione, ci sono le migliori squadre al mondo, penso sia divertente. Poi le squadre italiane penso che possano fare bene al di là della fatica che hanno fatto per tutto l’anno e quindi arrivare in questo momento della stagione non è semplice".



DIFFERENZE JUVE-INTER – "L’Inter aveva perso l’allenatore e doveva cambiare allenatore. La Juve ha tenuto un allenatore che comunque aveva fatto bene nel finale di stagione per giocare il Mondiale per Club, quindi penso che alla fine stia andando tutto come previsto. Tutte e due hanno passato il gruppo, quindi mi sembra abbastanza buona la situazione".