Ancora lui, ancora il suo nome accostato alla. Sono rimbalzate da una parte all'altra del web e dei social le voci relative a un presunto interessamento del club bianconero per Roberto, attualmente allenatore della Nazionale dell'Arabia Saudita dopo le dimissioni dal ruolo di CT azzurro. Cosa c'è di vero? Sostanzialmente... nulla. Per quanto, infatti, non sia un segreto che la Vecchia Signora potrebbe decidere di cambiare guida tecnica a fine stagione salutando Massimiliano, non c'è alcun riscontro al momento in merito alla possibilità che a prendere il suo posto possa essere proprio l'ex tecnico, tra le altre, del Manchester City. Che comunque più di una volta, nel recente passato, è stato avvicinato alla Juve, sulla base di motivazioni più o meno concrete.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.