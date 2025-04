Roberto Mancini, ecco cosa farà alla Sampdoria

Dopo gli annunci ufficiali che hanno segnato la fine del rapporto con l’allenatore Leonardo Semplici e il direttore sportivo Pietro Accardi, la Sampdoria è pronta a voltare pagina. A partire da domani, il club blucerchiato intraprenderà un nuovo percorso con Roberto Mancini, nominato consulente del presidente Manfredi. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è atteso nel pomeriggio a Bogliasco, dove assisterà alla prima seduta di allenamento sotto la direzione di Alberico Evani e Attilio Lombardo, due figure ben note nel panorama calcistico e legate allo stesso Mancini da un lungo rapporto professionale.

Nel frattempo, è stata cancellata la partenza per il ritiro a Coverciano, che avrebbe dovuto cominciare già oggi con una sessione di scarico. Una decisione che conferma la volontà della società di riorganizzare immediatamente il progetto tecnico.Grande attesa anche per la conferenza stampa prevista nella giornata di domani: il presidente Manfredi interverrà per chiarire le ragioni del repentino cambio di rotta e per illustrare la visione futura del club. I tifosi blucerchiati, intanto, restano in attesa di segnali concreti che possano ridare speranza e ambizione alla stagione.