Roberto Mancini, contatti con la Sampdoria: cosa succede

Mancini e il legame con la Samp

La drammatica situazione della Sampdoria ha richiamato l’attenzione di alcuni ex campioni che non hanno mai dimenticato i colori blucerchiati. Tra loro ci sono i protagonisti dello storico scudetto del 1990-91, ancora legati al club attraverso una chat attiva. Proprio da questa sarebbe nata una proposta simbolica: "L’alleneremmo anche gratis". Tra i membri di questo gruppo figurano nomi illustri come Lanna, Invernizzi, Lombardo, Vierchowod, Salsano, Pagliuca, Cerezo e, naturalmente, Roberto Mancini.L'ex C.T. della Nazionale ha manifestato più volte il suo affetto per la Sampdoria e la sua preoccupazione per la difficile situazione del club. Secondo Il Secolo XIX, nella chat avrebbe scritto: "Seguo sempre la Samp. Mi dispiace molto e sono preoccupato. Spero proprio che riesca a salvarsi". Negli ultimi tempi, Mancini è stato spesso avvistato a Genova e si dice abbia avuto contatti con il presidente Manfredi.

In passato, aveva anche tentato di coinvolgere investitori arabi per rilevare la società, ma senza successo. Il quotidiano genovese sogna un ritorno di Mancini alla Samp in un ruolo attivo, magari con i suoi ex compagni nello staff. Per ora, però, il club deve prendere decisioni urgenti, perché il tempo stringe.