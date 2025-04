Roberto Mancini alla Sampdoria, ma non da allenatore: cosa succede

La Sampdoria è prossima a un nuovo cambio in panchina: Beppe Iachini è infatti molto vicino all’accordo per subentrare a Leonardo Semplici alla guida tecnica della squadra blucerchiata. L’esperto allenatore, già protagonista in passato di diverse salvezze complicate e promozioni, sembra essere il profilo scelto dalla società per cercare la svolta in un momento cruciale della stagione.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la candidatura di Iachini sarebbe stata caldeggiata anche da Roberto Mancini, ex bandiera doriana e ex commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Mancini, a sorpresa, ha riflettuto su un possibile ritorno alla Samp, stavolta nei panni di allenatore, ma ha infine deciso di declinare l’offerta. Tuttavia, il suo nome potrebbe comunque restare legato al futuro del club.

Non è escluso infatti un suo possibile ingresso in società con un ruolo di responsabile tecnico, ipotesi che resterebbe sul tavolo nelle prossime settimane. La presenza di una figura come Mancini, seppur non in panchina, potrebbe rappresentare un elemento di forte identità e competenza per il club, attualmente impegnato in una difficile ricostruzione sportiva. La Sampdoria prova così a rilanciarsi puntando su esperienza e legami storici.