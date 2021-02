1









L’ex terzino di Real Madrid e Inter Roberto Carlos ha rilasciato in un’intervista a FootballNews24, soffermandosi anche sulla Juventus, Pirlo e Cristiano Ronaldo: "Puntando su Pirlo la Juve spera di ripetere la storia di Zidane nel Real Madrid. Penso che però abbia bisogno di tempo come Zizou. Il miglior attaccante della Serie A? Cristiano Ronaldo. È chiaro che Ibrahimovic è un riferimento per il Milan. Anche Lukaku è un grande giocatore che ha un suo personale modo di giocare. Ma conoscendo Cristiano posso tranquillamente dire che è il miglior attaccante. Tenendo conto di quanto si allena, penso che resterà al top come uno dei migliori attaccanti del mondo per i prossimi tre o quattro anni".