In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Sport Tv, dove ha parlato anche di CR7.'Se potrà giocare altri dieci anni, Cristiano giocherà. Ha tutto il diritto di prendere la decisione che ritiene migliore, può fare della carriera e della vita quello che vuole, perché ha fatto tanto per il calcio e continua a farlo. Cristiano rappresenta molto per il calcio mondiale, non solo per quello portoghese. È una leggenda, un idolo. È un leader e ha dimostrato al mondo che, per il suo modo di essere, è un riferimento per tutti i bambini. Onestamente, essendo brasiliano e come persona che ama il calcio, non voglio che la sua carriera finisca ora. Cristiano ha ancora tanti anni da giocare al suo livello, indipendentemente dai risultati. Cristiano è il numero uno. La vita ha alti e bassi, è qualcosa di naturale e normale. Più guadagni, più chiedono, più ti fanno pressioni, ma Cristiano è molto preparato a queste critiche. Perciò il mio è un invito: Cristiano, continua!'.