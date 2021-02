Roberto Carlos ha parlato in un'intervista a FootballNews24, raccontando la Juve, Zidane e Pirlo: "Penso che scegliendo Pirlo la Juve speri di ripetere la storia di Zidane nel Real Madrid. Proprio come Zizou, anche Pirlo avrà bisogno di tempo".



SCUDETTO - "Da interista ovviamente mi aspetto che l’Inter con Javier Zanetti possa vincere lo scudetto".



IL MIGLIORE - "È chiaro che Ibrahimovic è un riferimento per il Milan e continua a segnare gol alla sua età. Anche Lukaku è un grande giocatore che ha un suo stile. Ma conoscendo Cristiano posso sicuramente dire che è il miglior attaccante. Tenendo conto di quanto si allena, penso che manterrà la sua posizione di leader come uno dei migliori attaccanti del mondo per i prossimi tre o quattro anni".